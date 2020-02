Il Roma – Colloquio telefonico fra ADL e Gravina: il presidente allibito per l’arbitraggio di Giua

Ancora errori arbitrali a sfavore del Napoli. La squadra azzurra non riceve un rigore a favore da un girone, proprio dalla trasferta in Salento contro il Lecce. Da quel momento, molti gli errori di arbitri non sanzionati a favore del Napoli, l’ultimo in ordine di tempo proprio Milik, domenica, che ha portato all’intervista di Giuntoli nel postpartita, chiedendo chiarezza. Secondo quanto riporta Il Roma, il patron De Laurentiis avrebbe chiesto al dirigente di andare a parlare alle televisioni in quanto allibito per le decisioni di Giua. De Laurentiis, in seguito, avrebbe telefonato a Gravina, seppur non responsabile di quanto accaduto. Il Presidente si aspettava una reazione ed un commento, già ieri, da parte di Nicchi e Rizzoli su quanto accaduto, ma che non è avvenuto.