Il Roma – Torreira, Napoli disposto ad investire 30 mln per Torreira. I dettagli

Il Napoli di Gattuso fa fatica, e con gennaio alle porte si individuano rinforzi: è il centrocampo il settore da rinforzare, su questo ci sono pochi dubbi. Il presidente De Laurentiis ha fatto il punto della situazione con l’allenatore. Il primo nome è Lucas Torreira dell’Arsenal. L’uruguaiano ex Sampdoria ha 23 anni e già in passato è stato obiettivo del Napoli, prima di passare ai Gunners. Non è di certo un calciatore ai margini, visto che ha 14 presenze in campionato (un gol) e 5 in Europa League. De Laurentiis sa che Torreira è il regista che serve al Napoli per ripristinare il 4-3-3 su cui Gattuso punta e che De Laurentiis pensa sia il modulo ideale per la sua squadra. Ma serve un regista, e bisogna investire il più possibile. Il presidente del Napoli sarebbe pronto a spendere anche 30 milioni di euro, ma difficilmente si spingerà su questa cifra. Più probabile una richiesta di prestito. Per ora l’Arsenal chiude tutti i fronti sul mercato, visto che sta per cambiare allenatore (in arrivo Arteta, attuale collaboratore di Guardiola), un tecnico che molto probabilmente non vorrà privarsi di un regista, ruolo sempre importante per la scuola “guardiolana”. Ecco perché l’Arsenal potrebbe non aprire alla cessione del centrocampista. Infatti, anche se Torreira accetterebbe (forse) il trasferimento, bisogna fare i conti con i Gunners, che all’idea di privarsi di un giocatore importante faranno sicuramente resistenza.

fonte: ilRoma