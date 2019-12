Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso il proprio futuro, ma l’affare si fa via via più difficile. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega però come Ibra non abbia intenzione di cedere la propria casa da 390 metri quadri in centro Milano. Il tempo però avanza e il Milan voleva lo svedese a Milanello il prima possibile.