Il settore giovanile del Napoli non si ferma: preso un portiere classe ‘2006

In attesa di notizie ufficiali sul campionato Primavera che va verso la sospensione, è già arrivato il blocco per le competizioni giovanili dall’Under 18 all’attività di base. Il settore giovanile del Napoli, però, non si ferma, il responsabile Gianluca Grava è attivo sulla programmazione del futuro. Secondo le indiscrezioni raccolte da IamNaples.it, il Napoli ha portato a casa per la prossima formazione Under 15 un acquisto. Si tratta del portiere Marco Bruognolo cresciuto nella Peluso Academy che era nel mirino anche di Pescara, Verona e Genoa. L’intesa si è raggiunta nello spirito del rapporto di maggiore collaborazione che si sta costruendo tra il vivaio azzurro e la Ro.An, il Napoli lavora per fare in modo che i talenti della nostra terra non vadano altrove. Ecco la foto di Bruognolo: