Zeus dona 200 palloni alla Scuola Calcio Azzurri, 100 di questi donati al Santobono

La Scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata nel periodo della quarantena ha messo in palio 200 palloni donati dalla ZEUS SPORT per tutte le gare che si sono svolte collegandosi da casa: gare di tecnica calcistica (in 2 mq), gara di ginnastica sul posto, gara di recitazione, di canto, di playback, dirette Instagram, dirette FB, spettacoli di magia, gare di barzellette, gare quiz.

Tra i vincitori anche 3 ragazzi di Bergamo che giocano nell Atalanta (Damiano Vincenzo 10 anni, Leto Manuel 10 anni, Pollio Daniele 13 anni), un ragazzo del FC Bologna (D’Ascenzio Gennaro 14 anni), 2 ragazzi del Calcio Napoli (Tortora Gennaro 15 anni e Sparavigna Vincenzo 14 anni) e poi MARCO GUIDA arbitro internazionale, DONNARUMMA ALFREDO attaccante del Brescia, CAPUTO FRANCESCO attaccante del SASSUOLO, CORBO GABRIELE difensore del FC Bologna, PISACANE FABIO capitano del Cagliari e lo stesso VINCENZO RAIOLA procuratore di tanti campioni.

Anche tutta la squadra della categoria 2006 regionali attualmente al primo posto in classifica nel proprio girone Campana “cede” i palloni vinti per i bambini dell Ospedale Santobono di Napoli.

Quindi, ZEUSPORT dona 200 palloni alla Scuola Calcio Azzurri ma 100 di questi andranno in dono al Santobono.