Insigne a Olè: “Maradona è il più grande, mi piacerebbe giocare nel suo Boca alla Bombonera”

L’ex capitano del Napoli, ora ai Toronto in MLS, Lorenzo Insigne ha rilasciato una video intervista ai microfoni di Olè:

“No, no, niente paragoni. Maradona – dichiara Insigne – è Maradona, il più grande. Io mi diverto in campo, cerco sempre di farlo, ma il paragone con Diego no perché Diego è troppo grande. Mi dispiace che non ci sia più perché, come dico sempre, per noi napoletani è stato il più grandei piacerebbe giocare in Argentina?

Futuro in Argentina? “Sì, mi piacerebbe, nella squadra di Diego, ma ora ho 33 anni e sono un vecchietto. Nella vita non si sa mai. Il tifo argentino è come quello napoletano, molto caloroso. A me piace il Boca, mi piace la tifoseria del Boca, proprio come Daniele De Rossi che veniva chiamato ‘Tano lì’. Una tifoseria molto grande. Non vedo mai le partite a causa dell’orario, ma mi piacerebbe giocare alla Bombonera, uno stadio incredibile.