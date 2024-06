Osimhen blocca il Napoli

E chi l’avrebbe mai pensato che Osimhen, volto copertina dei sogni azzurri che sono diventati realtà, bloccasse nell’estate 2024 il Napoli sul mercato dopo quattro anni in cui ha viaggiato a ritmi altissimi, spezzati soltanto dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa. I numeri sono significativi: 133 presenze, 76 gol, 12 assist e 6 rigori procurati. Tutto ciò non basta a scuotere il mercato con l’ingaggio di 11 milioni di euro netti e la clausola di 130 milioni di euro indicata come exit strategy nell’accordo di Natale che ha allungato il contratto di una stagione, fino al 2026. Il Napoli si sta muovendo a piccoli passi, ha portato a casa l’acquisto di Rafa Marin, monitora la situazione di Spinazzola a parametro zero soprattutto se partisse Mario Rui.

Il Napoli è così costretto a procedere a rilento perché, soprattutto prevedendo le sofferenze del prossimo bilancio con l’annata senza le coppe europee, non può attingere dal tesoretto Osimhen che aveva programmato.

Al momento non ci sono trattative avviate per il centravanti nigeriano, il Chelsea sta virando su Omorodion, l’Arsenal punta Gyokeres. Ci sono dei potenziali scenari che riguardano il Manchester United, il Paris Saint Germain e il mercato arabo con l’Al Hilal e l’Al Ahli. Nessun club è pronto a pagare la clausola rescissoria, potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche per arrivare al prezzo della clausola rescissoria. Il Manchester United potrebbe proporre Greenwood ma la Lazio è avanti, sta trattando per l’acquisto dell’esterno offensivo inglese.

Toccherà al Napoli gestire il mercato con la consapevolezza della questione Osimhen. La linea è partire dalla difesa, risolvere i casi interni come Di Lorenzo e Kvaratskhelia, rifondare l’armonia nella gestione delle situazioni.

È arrivato Rafa Marin che probabilmente sosterrà la prossima settimana le visite mediche, Buongiorno è il grande obiettivo ed Hermoso è un’idea ancora viva, soprattutto in virtù delle richieste del Torino per il suo capitano che fanno in modo che la trattativa non sia ancora andata fino in fondo.

Spinazzola a parametro zero è un’opportunità soprattutto se partisse Mario Rui. Conte immagina Olivera anche come idea da braccetto sul centro-sinistra, può aiutarlo Bielsa che lo sta sfruttando sul centro-sinistra della sua linea a quattro in Coppa America.

Per l’attacco se ne parlerà quando ci sarà più chiarezza sul futuro di Osimhen. Il Paris Saint Germain può farsi avanti magari inserendo delle contropartite, il mercato arabo aprirà i battenti il 1 luglio, rappresenta un altro fronte da monitorare. Il Napoli si guarda intorno per le alternative: Lukaku, Dovbyk (il Girona vuole 40 milioni di euro) e l’Atletico Madrid è più avanti e Gimenez spera di mettersi in mostra con il Messico in Coppa America per attirare potenziali pretendenti che giocano le coppe europee a differenza del Napoli.

Mercoledì ci sarà la presentazione di Conte che osserva il mercato ma al momento non è una priorità assoluta. Il primo passo è mettere a posto le migliori risorse interne, definire le situazioni di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Si sta muovendo in prima persona per aiutare la macchina della diplomazia, De Laurentiis è pronto a supportarlo per garantirsi un’estate senza le tensioni di un anno fa che sono state il terreno su cui è venuta fuori l’annata fallimentare del Napoli. Il futuro è adesso, la nuova era sul campo nasce solo se ci sono le condizioni per la serenità generale, lo spirito di squadra e la convinzione collettiva nel progetto tecnico.

Ciro Troise