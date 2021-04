Juve, Chiellini a SKY: ”Dovremo essere quasi perfetti per vincere”

Raggiunto da Sky un’ora prima della partita contro il Napoli, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha commentato il momento dei bianconeri: “Quando esci dalla Champions qualche strascico c’è sempre, l’abbiamo avuto anche negli anni scorsi, era da mettere in preventivo. Chiaramente speravamo in un risultato diverso, soprattutto col Benevento, perché col Torino abbiamo giocato nel modo giusto. Ora abbiamo una partita difficile davanti, contro una squadra che sta bene e ha grandi valori. Dovremo essere quasi perfetti per vincere”.

Si parla molto del futuro di Pirlo. Come lo state vivendo? “Siamo focalizzati sulle partite. Chi ha giocato in grandi squadre è abituato a tutte queste chiacchiere, non ci tange con tutto il rispetto. Siamo molto concentrati sulle prossime partite, a partire da quella di oggi”.