In casa Napoli si lavora in entrata ma non solo. Ci sono giocatori che potrebbero partire in caso di buone offerte e secondo quanto riporta Kiss Kiss Napoli il Monza neo promosso di Berlusconi guarda molto nel club azzurro ed avrebbe messo nel mirino Adam Ounas e Andrea Petagna. Gli azzurri riflettono ma c’è la trattativa.