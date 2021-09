Koulibaly a SKY: “C’è delusione e rammarico. Dobbiamo lavorare tanto”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca al Maradona in Europa League: “E’ stato un finale di gara un po’ nervoso perché c’era il secondo loro che ci ha fatto innervosire durante l’intervallo, ma non voglio cercare nessun alibi, potevamo fare molto meglio. Abbiamo perso questa partita, ma dobbiamo imparare tanto. Dobbiamo lavorare tanto per vincere le partite. C’è delusione e rammarico perchè volevamo vincere, Ma domani dobbiamo pensare già alla prossima e voltare pagina. Ragionare partita dopo partita. Secondo me abbiamo pensato alla gara di domenica ed è sbagliato. Se giochiamo con la testa altrove andiamo in difficoltà. Mi ha insegnato molto questa partita, anche dal punto di vista personale. Il mister era molto dispiaciuto, ci aveva avvisato prima della partita sul come avrebbero impostato la gara. Cosa ci ha detto? Di tornare a casa e che domani ne parleremo. Da domani mattina dobbiamo avere la carica giusta, contro la Fiorentina sarà una gara difficile”.