Spalletti in conferenza stampa: “C’era rosso per fallo su Manolas, ma dovevamo fare il 2-0”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca: “L’espulsione ci ha creato grande difficolta’. Espulsione giusta. Avremmo potuto segnare il gol del 2-0. Siamo stati costretti ad abbassarci. Alla fine del primo tempo ho cambiato un paio di situazioni per creare piu’ strappi nel ribaltare la situazione. L’episodio del fallo su Manolas era da espulsione. Abbiamo perso un po’ d’ordine e loro sono stati bravi a costruirsi il vantaggio, grazie anche al gioco sugli uomini larghi. Con la parita’ numerica avremmo potuto riprendere la partita, ma non siamo stati ordinati in campo ed abbiamo preso il terzo gol. Non è successo niente nel finale, ho camminato e non ho corso. Un collaboratore del tecnico dello Spartak ci faceva un po’ di gesti dalla panchina e sono andato a dirgli che cosi’ non si fa, soprattutto quando si vince. Non sono triste, ma dispiaciuto per la sconfitta. Avevamo preparato la partita nella maniera corretta. Ci sono spazi per potersi inserire. Non e’ vero che non abbiamo dato importanza allo Spartak. Noi rispettiamo tutti. Proviamo a vincere, anche se non sempre ci riusciamo. Era una partita importante che ci complica il seguito della competizione, ma e’ ancora tutto alla portata”.