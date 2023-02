La Gazzetta su Spalletti: “Non si distrae e predica calma, sa che la strada è ancora lunga”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul Napoli di Luciano Spalletti e il cammino verso lo Scudetto: “Non è una frenata, piuttosto un invito a non farsi travolgere dall’idea che «ci sia dovuto qualcosa di ufficio». Spalletti sa che l’entusiasmo che c’è intorno a questa impresa in divenire è grande e aumenta la responsabilità. La calma è sacrosanta, però Spalletti non può ignorare che con un vantaggio del genere non puoi bluffare. In ogni caso, lo scudetto non è un’ossessione. Spalletti è felice per questa «voglia» del Napoli, da tutti aspettato al varco nella ripresa post Mondiale e invece sempre più in palla”.