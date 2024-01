Lautaro Mediaset a Mediaset: “Sono orgoglioso di questa squadra”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana: “Sono molto contento, avevamo capito che era un obiettivo della nostra stagione, siamo stati eliminati in Coppa Italia, abbiamo fatto una grande gara contro la Lazio e dovevamo fare ancora il nostro lavoro, è importante che l’abbiamo riportato a casa per il terzo anno consecutivo, sono orgoglioso di questa squadra. Il gol? Emozione, non volevo togliere la maglia per il giallo, ma è un momento unico, ho fatto 100 gol con la maglia dell’Inter in una finale di Coppa Italia e ora un gol in Supercoppa”.