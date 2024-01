Napoli-Inter 0-1, le pagelle di IamNaples.it: Rrahmani straordinario; Mazzarri, che peccato!

Il Napoli perde la finale di Supercoppa italiana 0-1 contro l’Inter. Decisivo il gol di Lautaro Martinez al 91′. Buonissima prestazione per i ragazzi di Walter Mazzarri, rimasti in dieci uomini dal 60′ per l’espulsione di Simeone. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 7: Perfetto in parecchie situazioni, sia quando deve uscire, sia quando deve preoccuparsi di parare i tantissimi tiri dell’Inter, in certi casi molto imprecisi.

Di Lorenzo 7: Simbolo di una resistenza iniziata al 60′. Zero errori, praticamente perfetto sempre. Fa partire l’azione da dietro, difende sui palloni alti e chiude qualsiasi cosa. La sua scivolata quasi ferma Lautaro sul gol.

Rrahmani 7,5: La prestazione di oggi è dello stesso livello di quelle dell’anno dello Scudetto. Probabilmente il migliore in campo. Riesce a fermare con autorevolezza sia Lautaro, sia Thuram. Prende diversi colpi e si preoccupa anche di restituirli.

Juan Jesus 6,5: Da braccetto a sinistra offre un’altra ottima prestazione, molto efficacie nel per larghi tratti della partita. Cade nel finale come i suoi compagni, che comunque cercano di pareggiarla.

Zerbin 6: Ottimo lavoro in fase di copertura su Dimarco, lo limita molto. Quando può si spinge in avanti per attaccare, anche se ha tanto campo da coprire. Dal 58′ Ostigard 6,5: Di testa le prende tutte, in fase d’impostazione non ha qualità, ma entra in un momento in cui servono forza e sacrificio. Chiude da centravanti.

Lobotka 6: Partita straordinaria che meriterebbe qualche voto in più, se non fosse per l’errore da cui parte l’azione che porta al gol dell’Inter. Bravo nella gestione della palla per tutta la gara. Se il Napoli è arrivato fin lì è anche merito suo. Però in certi casi servirebbe solo spazzarla.

Cajuste 6: In fase di copertura fa un ottimo lavoro coprendo tanto campo e aiutando Lobotka. Qualche errore qua e là frutto comunque di tanta stanchezza. Dal 74′ Raspadori 5,5: La sua presenza disturba i difensori dell’Inter. Ha pochi palloni giocabili.

Mazzocchi 6: E’ sempre molto propenso a dare battaglia per aiutare i suoi compagni. In alcune circostanze potrebbe fare di più, sbaglia qualche tocco, però fa una buona gara controllando Darmian. Dal 74′ Mario Rui 6: Anche lui ha dei problemi al piede, stringe i denti e va in campo per sacrificarsi.. Mette qualche pallone in mezzo nel finale.

Politano 5,5: Fisicamente non è al top e si vede, perché commette diversi errori e in avanti si rende poche volte pericoloso. Molto lontano da Simeone. Dal 70′ Lindstrom 6: Qualche spunto interessante che mette in difficoltà l’Inter quand’era nel suo momento migliore.

Simeone 5,5: Nella foga della partita non si trattiene e si becca un giallo che significa espulsione, in virtù di una decisione sbagliata di Rapuano sulla prima ammonizione. Fa la guerra con i difensori, si sacrifica molto in fase di copertura.

Kvaratskhelia 6: A volte lo si ritrova a ridosso della difesa del Napoli per difendere su Darmian. Altre in avanti a cercare di costruire un’azione pericolosa. Bel tiro nella ripresa che mette paura all’Inter. Dal 70′ Gaetano 5,5: Si sacrifica molto in fase di copertura, fa un fallo tattico intelligente su Sanchez prima del gol.

Mazzarri 6: Quando deve preparare partite di questo tipo contro avversari superiori sulla carta è uno dei migliori in circolazione. Il Napoli regge benissimo per 90′, concede qualcosa dopo l’espulsione, poi cede. Ci può stare. Con le armi che ha arriva a pochi minuti dai rigori. La scelta di rinunciare ad attaccare è discutibile, però in quella fase fa capire all’Inter che fare un gol sarà difficilissimo, con o senza attaccanti, e infatti i nerazzurri subiscono un po’ di nervosismo. Avrebbe meritato di più.

Nico Bastone