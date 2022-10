RILEGGI LIVE – Schreuder: “Lobotka e Zielinski top player, su Lucca vi dico che…”

Berghuis: “S’avverte un po’ di pressione? Sì, un po’ si”

Schreuder: “So che ci sono un paio di giocatori che stanno facendo veramente bene, Lobotka è uno di questi, lui e Zielinski sono dei top player. Lucca? Siamo molto felici di lui, abbiamo anche altri ragazzi che possono giocare da centravanti, sta facendo veramente bene entrando dalla panchina, per la sua stazza è molto importante per noi. Sono convinto che ci darà delle soddisfazioni, penso che nell’arco di qualche settimana possa crescere fisicamente”

Schreuder: “Kvaratskhelia è molto forte, sta rendendo veramente bene, individualmente è molto bravo, dobbiamo fermarlo di squadra. Dobbiamo difendere di squadra, non pensare solo ad un giocatore. Il Napoli s’avvicina al Liverpool come livello, è una squadra forte ma è possibile affrontarlo. Infortunati? Kaplan e Sanchez. Penso che le due squadre vogliano avere la palla, penso che dobbiamo avere una buona fase di non possesso quando non avremo il pallone. Il Napoli ha molta fiducia in loro stessi, Mario Rui è molto importante per smistare il pallone sulla sinistra. Abbiamo visto la partita contro il Milan che ha fatto bene nel primo tempo, poi il Napoli ha dominato nella ripresa, è accaduto contro il Rangers”

Schreuder: “Stiamo pensando solo al Napoli, possiamo fare sempre meglio, nelle ultime settimane non abbiamo fatto benissimo, giochiamo contro una squadra forte. È una squadra assolutamente diversa, abbiamo sei giocatori differenti, il Napoli è diverso rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato. Stiamo cercando ancora un equilibrio, l’abbiamo trovato a sinistra con Blind. Non è più come prima in Italia, tante squadre giocano bene, fanno un calcio propositivo, il Milan, lo stesso Napoli”

Berghuis: “Al momento pensiamo solo alla Champions League, il Napoli ha sei punti in classifica, non tutto si decide domani ma è una gara importante. Nel 2017 ho giocato contro il Napoli ma ci sono solo Mario Rui e Zielinski di quell’epoca. Tutti gli avversari sono diversi l’uno dall’altro. Sarà una partita totalmente differente, abbiamo un’ottima opportunità di far vedere il nostro livello”

Schreuder: “Il risultato era importante, avremmo voluto vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ne abbiamo parlato dopo la partita, ovviamente abbiamo tirato delle conclusioni per migliorarci. La motivazione domani è altissima, ci sarà sicuramente. Giochiamo contro il Napoli, una delle squadre più forti. Sarà una bella partita tra due squadre che fanno un calcio offensivo. Dobbiamo giocare molto con la palla a partire dal portiere, condurre la gara. Loro non hanno ancora perso, sono davvero forti”

Berghuis: “Avrei preferito vincere, ho avuto dei contatti con mio fratello che gioca nel Go Ahead Eagles, fa un po’ ridere la cosa. Dobbiamo continuare a lavorare, sono dispiaciuto perchè il gol poteva essere evitato. È molto importante disporci bene in campo e non essere soddisfatti del risultato. Dobbiamo assolutamente vincere, non voglio dire niente alla squadra dopo il pareggio di sabato”

