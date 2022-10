De Laurentiis ed il primato di Napoli e Bari, ma quanto conviene al presidente?

Napoli e Bari sono l’attuale capolavoro di De Laurentiis. Entrambe prime in classifica in Serie A e in Serie B, Napoli e Bari sono il simbolo di un presidente che sa fare calcio.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, ecco un estratto:

“Il Napoli domina, diverte, ed entusiasma: la squadra per il momento più forte, forse più bella, sicuramente costruita meglio del campionato. E una categoria più sotto il Bari non è da meno, senza il favore dei pronostici asfalta la capolista e fa sognare i tifosi. Il doppio primato è il capolavoro di Aurelio De Laurentiis (e famiglia): forse non il presidente migliore, di difetti ne ha tanti e li ha pagati spesso a caro prezzo in questi anni, ma certo un presidente che sa fare calcio. Con la testa, e non con la pancia dei tifosi.

I De Laurentiis non hanno ascoltato la piazza, che pretendeva spese e figurine. Sono andati dritti per la loro strada, convinti delle loro idee. E il campo gli sta dando ragione. Oggi Napoli e Bari non condividono solo il primato in classifica, che potrebbe anche essere effimero, ma qualcosa di molto più solido: sono due squadre costruite con un progetto chiarissimo.

Ma a De Laurentiis potrebbe persino non convenire. Lo scudetto per il Napoli è un sogno, ma la promozione del Bari in Serie A aprirebbe un nuovo caso multiproprietà che il presidente conta di affrontare probabilmente in un arco temporale più lungo. Il caso Lotito, praticamente espropriato della Salernitana con un danno milionario, ha fatto scuola. Ma forse De Laurentiis ha pensato anche a questo”.