È Alessio Dionisi il nome nuovo per la panchina del Napoli. Secondo quanto riporta Mediaset il tecnico piace per modo di fare e per le sue abilità in panchina e risulta ad oggi il favorito per la panchina azzurra.

Il portale sottolinea però che in caso di Champions De Laurentiis potrebbe valutare profili più esperti ed in questo caso piace sempre Fonseca della Roma.