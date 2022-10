Meret a SKY: “Il Napoli può essere all’altezza di questo stadio”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 in vista del match di Champions League contro l’Ajax: “Il Napoli può essere all’altezza di questo stadio. Abbiamo dimostrato, in questo inizio di stagione, di avere grande mentalità e di poter giocare con grande intensità. Possiamo giocarcela con tutti e proveremo a battere anche l’Ajax. Entreremo in campo concentrati come durante tutte le altre partite. Questo match è importante, ma non fondamentale perché avremo ancora 3 partite da disputare. Dopo un’estate piena di voci, sto trovando sempre più fiducia in quello che sto facendo e sono contento di come stanno andando le cose, devo continuare a lavorare e migliorare. Kim? Ci capiamo in inglese. Lui si è subito messo a disposizione del mister e della squadra, ha grande qualità e ci sta aiutando tantissimo”.