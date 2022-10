Il Napoli affronta l’Ajax nel primo dei due snodi decisivi per il passaggio del turno in Champions League, con quattro punti almeno nella doppia sfida gli azzurri potrebbero andare agli ottavi con due gare d’anticipo, cosa mai successa nella storia del club azzurro. Ne ha parlato Spalletti in conferenza stampa: “Se saremo straordinari si potrebbe anche chiudere il discorso qualificazione in queste due partite ma c’è di mezzo un avversario come l’Ajax, con tanti giocatori giovani e forti”. Sulla formazione anche un piccolo indizio: “Può capitare che due, tre titolari giochino al posto degli altri titolari che hanno cominciato le ultime gare dall’inizio”. Scalpitano Lozano al posto di Politano, Simeone per Raspadori e Olivera per Mario Rui ma si tratta di ballottaggi aperti soprattutto nel ruolo di terzino sinistro.

In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo è intoccabile con Rrahmani e Kim al centro della difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski formeranno la mediana a supporto del tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Lozano, Simeone e Kvaratskhelia. L’Ajax ha lo stesso sistema di gioco del Napoli, dovrebbe optare per il 4-3-3. In porta ci sarà Pasveer, la linea difensiva sarà composta da Rensch, Bassey, Timber e Blind, Alvarez, Taylor e Berghuis agiranno in mediana. a supporto del tridente formato da Tadic, Kudus e Bergwjin.

Ecco le probabili formazioni:

AJAX (4-3-3): Pasveer, Rensch, Bassey, Timber, Blind; Alvarez, Taylor, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwjin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti