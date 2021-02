Meret a Sky: “Non cerchiamo alibi, restiamo uniti per credere nella rimonta”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, contro il Granada.

Gli azzurri saranno chiamati a compiere una vera e propria impresa, dopo aver perso la sfida d’andata, in Andalusia, con il risultato di 2-0: come se non bastasse, poi, il tecnico Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di numerosi titolari, visti i tanti infortuni che stanno perseguitando la squadra.

Le assenze, tuttavia, non dovranno rappresentare un alibi, secondo l’estremo difensore: “Non dobbiamo crearci degli alibi, dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare quello che ci chiede il mister. Solo restando uniti, facendo gruppo, possiamo andare avanti al meglio. Le sensazioni sono buone, c’è voglia di ribaltare l’andata, ci crediamo tutti, speriamo di poter dare una gioia a noi stessi e ai tifosi. L’ultimo periodo non è stato dei migliori, qualificarci sarebbe molto importante per ripartire al meglio. Ci può dare fiducia e convinzione nei nostri mezzi. Daremo tutto”.