Montefusco: “Il Napoli trascura il settore giovanile. Vengono presi allenatori che non sanno nulla del territorio”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex giocatore ed allenatore del Napoli.

“Il Napoli ha trascurato il settore giovanile. Fui chiamato da Marino per curarlo ma nei primi sei mesi non facevo assolutamente nulla, per questo motivo decisi di andar via alla fine. È veramente un peccato, soprattutto se si tiene conto che l’unico giocatore di un certo livello in squadra è Lorenzo Insigne che proviene proprio dal settore giovanile. Anche la scelta degli allenatori è sempre sbagliata, prendiamo gente che viene da fuori e che non sa assolutamente nulla del territorio. Il caos lo ha creato De Laurentiis: se aveva deciso di rinnovare il contratto di Gattuso, non può dopo qualche giorno trattare altri allenatori”.