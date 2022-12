Meret, l’agente: “Il Napoli ha fatto un po’ di confusione in estate ma poi ha capito l’errore”

Andrea Pastorello, procuratore del portiere azzurro Alex Meret, ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “Diciamo che, con tutto il rispetto, abbiamo un po’ sfruttato l’errore commesso dal Napoli. Hanno fatto un po’ di confusione questa estate, se ne sono resi anche conto. Hanno rinnegato e poi ritrattato, ma appena finito il mercato – nonostante fossimo ancora in una situazione psicologicamente non perfetta – abbiamo mantenuto la parola data. Vorrei dare grossi meriti ad Alex perché ha giocato quattro partite col mercato ancora aperto facendo non bene, ma di più, in una situazione psicologicamente non semplice. Rimanere concentrati e fare quattro partite a quei livelli ha messo ulteriormente in evidenza capacità importanti. Noi non avevamo dubbi, siamo sempre stati convinti e da lì è nata anche un po’ la frizione col Napoli. Come dire: avete un portiere fortissimo, ci avete investito tanto, ma perché dovete andare alla ricerca di un altro portiere? Poi se arriva Keylor Navas tanto di cappello, ma su tutti gli altri nomi che circolavano non capivamo”.