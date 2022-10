Milner: “Il Napoli è una gran bella squadra, domani sarà un grande match”

Il capitano del Liverpool ha parlato così in conferenza stampa:

“Al momento non siamo regolari, capita che giochiamo grandi partite ma capita anche che siamo meno regolari. Obiettivi? Noi pensiamo alla gara successiva, vogliamo ritrovare continuità e fiducia. Giocare ogni tre giorni è dura, non riusciamo a giocare sempre a grande livello ma giocare così in maniera continua può aiutarci”.

Sul Napoli: “Sono una grande bella squadra, vogliamo fare bene e non pensiamo al Tottenham. Nella mia carriera ho giocato tante partite e anche sfide come queste sono molto importanti. Nella mia carriera ho perso finali e campionati per un anno, ho vissuto sia alti e bassi anche se negli ultimi anni i bassi erano pochi. Recentemente abbiamo giocato una bella partita e dobbiamo continuare così”.

Poi ha continuato: “Nel calcio quando le cose non vanno bene ci sono situazioni dove veniamo criticati. Ormai abbiamo raggiunto un ottimo livello e capisco questo, dobbiamo aiutarci a vicenda. Dobbiamo fare il meglio, il calcio è così e vogliamo mantenere questo livello. Dobbiamo mantenere equilibrio”.

Napoli miglior centrocampo che ho incontrato? “Il Napoli è un’ottima squadra, stanno facendo bene anche in campionato e anche lo scorso anno ha fatto bene. Sono molto forti a centrocampo, ma sono forti ovunque. Hanno buone individualità, il nostro obiettivo domani è giocare domani e magari vincere contro una delle squadre più forti d’Europa, sarà un bel banco di prova”.