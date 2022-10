RILEGGI LIVE – Liverpool, Klopp: “Il Napoli è fortissimo, può arrivare in finale. Non penso al primo posto”

Il tecnico del Liverpool ha continuato al Napoli: “Quando parlo degli aspetti positivi del Napoli è perché amo il calcio, da quando abbiamo giocato contro il Napoli ho visto qualche altra loro sfida e devo dire che giocano bene. Non ho paura ma rispetto tantissimo sia il Napoli che Spalletti. In questo momento siamo in una posizione difficile rispetto al Napoli, ma non ho paura e non vedo l’ora di giocare contro il Napoli”.

Klopp: “Cosa mi aspetto di vedere domani? Che domanda è… Voglio vedere i ragazzi combattere, voglio giocare bene e lottare. Poi vediamo vedere l’esito, bisogna capire però che c’è anche il Napoli, una squadra grande che è in grande forma. Non sono geloso del Napoli, anche a noi capitato di vivere un momento di grazia.

Il tecnico tedesco continua: “Non c’è una soluzione rapida, dobbiamo essere regolari e ritrovare la stabilità. Quest’anno ci sono troppi bassi, ora non possiamo pensare a cosa accadrà tra qualche anno, ma dobbiamo pensare a quello che c’è ora ed ora ci sono Napoli, Tottenham e poi Chelsea. Dobbiamo giocare poco alla volta e ripartire dopo il Mondiale”.

Klopp ancora sulla squadra: “I ragazzi vogliono vincere, anche contro il Leeds co abbiamo provato e i ragazzi volevano vincere, poi hanno segnato loro nel finale. Sia io che i ragazzi abbiamo grosse aspettative, bisogna andare avanti”. Il tecnico continua: “Bisogna trascorrere questi periodi difficile, e superarli. Sono pronto a scendere in campo, ma non gioco io contro il Napoli. Storicamente dicono che il Liverpool dovrebbe battere il Napoli, ma non è così. Sono una squadra durissima da affrontare. Io sono pronto, i ragazzi sono pronti a riscattarsi dopo il Leeds, i tifosi sono con noi e dobbiamo sfruttare questo. È un momento difficile, ma dobbiamo affrontare questa sfida”.

Fine ciclo, Klopp risponde: “Non è giusto, mancano tanti giocatori e sono mancati e non è giusto parlarne. Chi gioca è bravo, ma mi piacerebbe fare turnover e non è possibile. Ovviamente lo accetto, questa è la vita e non possiamo cambiare ciò. Dobbiamo andare avanti e a volte sono utili i momenti non solo alti, ma anche i bassi.

Klopp sul Napoli: “Se giocano come sta giocando sono la squadra più forte in Europa e possono arrivare in finale, non credo che abbiano copiato il Napoli, Spalletti ha grande esperienza ed ha allenato ovunque. La società ha preso ottimi giocatori e sono una grande squadra. Rispetto a noi in difesa giocano in maniera diversa, non so se ci hanno copiato ma sono un piacere da vedere”.

Poi Klopp continua: “L’importante è qualificarsi e questo già l’abbiamo fatto. Ovviamente è una partita di calcio con un grande pubblico e vogliamo darci da fare. Non so chi sarà a disposizione e solo dopo penserò alla formazione. Giochiamo contro una squadra che sta giocando molto bene, sono coesi sia in difesa che in attacco e giocano un gran calcio. Sarà una grande sfida”.

Klopp: “In queste partite conta sempre vincere, non so chi è a disposizione ma noi non vogliamo correre rischi. Il Napoli sta giocando un grande calcio, noi vogliamo vincere ma non pensiamo al primo posto in classifica. Il risultato conta ma non è la priorità attualmente”.

Klopp è in conferenza insieme a Milner.

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli di Spalletti.