Mourinho in conferenza: “I cambi hanno fatto la differenza, il Napoli ha tanti meriti. Osimhen? E’ un giocatore fantastico”

Nella conferenza stampa il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha parlato cosi:

“Corsa Champions? Quando si giocano tre partite alla settimana, è una corsa di rosa, non di squadra. Quando abbiamo tempo e condizione di preparare una gara a settimana, è molto difficile non fare bene. Abbiamo fatto tutto il lavoro: fase difensiva, offensiva, palle inattive, quando hai giocatori freschi. Ci sono poi le competizioni simultanee e a quel punto fa la differenza l’organico più ampio delle altre. Facciamo crescere anche giocatori che diventano delle opzioni, già non si parla più di Zalewski. Bove, Volpato, Tahirovic col tempo migliorano, è bello che giochino qui o a San Siro. Ho detto ai giocatori di cercare di dimenticare l’amarezza della tristezza, di guardare alla classifica, al calendario in cui ogni partita è ovviamente sempre difficilissima. Abbiamo giocato due volte a San Siro, a Napoli, allo Juventus Stadium, eccetto il Napoli tutte devono venire a giocare a Roma. Ora arriva il difficile, giochiamo mercoledì, poi sabato, ci sarà l’Europa League. Dybala? Non mi piace fare questo tipo di analisi, bisogna vedere il profilo di partita, abbiamo imposto il gioco, per loro era difficile costruire, sentivo invocare Osimhen Osimhen quando la palla arrivava a Meret. Ci sono i meriti dell’avversario, Rrahmani e Kim sono fantastici nei duelli. Loro anche hanno grandissima qualità, il Napoli è la squadra che vincerà lo scudetto, l’ho detto anche ieri. Ho vinto il campionato, la stella non ti abbandona mai. Osimhen fa un gol straordinario, gli ho quasi fatto gli applausi, è un giocatore fantastico, gli ho detto che non ha bisogno di tuffarsi, Drogba non l’ha mai fatto. Se fossi in un club con tanti soldi lo comprerei. Cambi? Spinazzola infortunato mi ha chiesto il cambio, Abraham aveva un dolore al flessore, anche Matic, solo Cristante è uscito perchè la squadra perdeva 1-0, avevo bisogno di più qualità e dinamismo. Una cosa è far entrare Simeone, Raspadori ed Elmas, un’altra poter disporre di tre ragazzi che l’anno scorso giocavano in un campionato di plastica”