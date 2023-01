Napoli-Roma 2-1, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen che gol, Cholito decisivo!

Vittoria di misura del Napoli che passa in vantaggio con Osimhen, poi si fa raggiungere nella ripresa e infine la porta a casa grazie alla rete del Cholito Simeone.

Meret: attenuanti sul gol giallorossi, in precedenza aveva compiuto alcuni interventi degni di nota salvando il risultato. Qualche incomprensione in alcune uscite con la difesa, nel complesso quando chiamato in causa si fa trovare pronto. VOTO 6,5

Di Lorenzo: importante lavoro come sempre. Legge bene diverse situazioni. Nella ripresa si trova di fronte un El Shaarawy molto voglioso. La Roma attacca spesso dal suo lato e lui gestisce come può. VOTO 6,5

Rrahmani: un gol salvato e diversi interventi decisivi. Per il centrale kosovaro una buona prestazione, considerando che di fronte aveva due calciatori come Abraham e Dybala in un ottimo periodo di forma. VOTO 6,5

Kim: buona prova, ma con alcune imprecisioni. In alcuni frangenti sembra avere problemi di comunicazione con Meret. Ma assieme al compagno di reparto alla fine limitano abbastanza bene Abraham. VOTO 6

Mario Rui: riesce a dare qualità al palleggio in ripartenza, facendosi sempre trovare pronto a ricevere lo scarico dei compagni. Da un’imbucata per Kvaratskhelia nasce il primo gol. VOTO 7 (dal 68′ Olivera: serviva freschezza sull’out di sinistra e risponde presente. Nel finale prezioso in alcune situazione che richiedevano la gestione del pallone. VOTO 6,5)

Anguissa: di fronte a lui un centrocampo che, a livello fisico, riesce a tenergli testa. Non spadroneggia, ma ciò non gli impedisce certe volte di far valere la tecnica. VOTO 6,5

Lobotka: lavoro di gestione importante in mezzo al campo. Regge bene la pressione del centrocampo della Roma. VOTO 6,5

Zielinski: il centrocampo della Roma non ci va certo leggero con lui, anche per questo certe volte dà l’impressione di volersi liberare in fretta della palla. Riesce comunque a farsi trovare pronto quando l’azione conta. VOTO 6,5 (dal 90′ Ndombelè SV)

Lozano: senza l’errore in copertura sul gol della Roma sarebbe stata una partita quasi perfetta. Non è un difensore, non possiamo fargliene una colpa. In avanti salta l’uomo, crea superiorità numerica e pericolosità. VOTO 7 (7,5 senza l’errore sull’1-1) (dal 76′ Raspadori: contributo prezioso nel finale. Sfiora anche il gol. VOTO 6,5)

Osimhen: il gol mostra tutto il suo strapotere in questo momento. Smalling ingaggia con lui un duello molto fisico. Il nigeriano non si tira indietro. Sia centrale, sia quando si allarga sulla fascia è sempre un pericolo per la retroguardia della Roma. VOTO 7,5 (dal 76′ Simeone: ci sono attaccanti che farebbero carte false per la sua media gol. Spalletti lo manda in campo con un compito. Lo esegue. VOTO 7,5)

Kvaratskhelia: assist e qualcos’altro. Di certo non tra le sue migliori prove, come parziale alibi c’è anche il fatto che Mourinho ha previsto per lui un trattamento speciale. VOTO 6 (dal 68′ Elmas: il ‘dodicesimo’ di Spalletti entra e svolge il suo compito, soprattutto nel finale quando è prezioso nella gestione di alcuni palloni. VOTO 6,5)

All. Spalletti: sostituire il capocannoniere del campionato subito dopo aver incassato il gol del pari non è a tutti. Alla fine il risultato gli da ragione. Una gara di sofferenza, una vittoria di quelle che servono. VOTO 7,5