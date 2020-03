Muriqi, l’agente a TMW: “Napoli? Non confermo e non smentisco, ma l’Italia è tra i suoi interessi”

Nome nuovo per l’attacco del Napoli, che si prepara a fronteggiare una possibile partenza di Milik a fine stagione: si tratta di Vedat Muriqi, classe ’94 in forza al Fenerbahce.

Il calciatore – il cui contratto col club turco scade nel 2023 – piace tanto anche a Lazio e Juventus in Italia, ma al contempo ha su di sé le attenzioni di Tottenham, Manchester United, Leicester, Eintracht Francoforte.

E’ possibile, pertanto, un suo approdo in azzurro? In merito si è espresso il suo agente Haluk Canatar, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha dichiarato: “In questo momento è meglio non scendere nei dettagli. Il giocatore piace a molti club ma in questo momento è difficile esporsi. Si è messo in mostra e non posso né confermare né smentire l’interessamento di Napoli e Lazio, in futuro vedremo cosa accadrà ma senza sbilanciamenti. Non è detto che la concorrenza della Premier renda le cose più complicate, l’Italia sarebbe una destinazione molto gradita da Muriq”.