Napoli, Barcellona nei guai a centrocampo: Arthur ko

BARCELLONA (Spagna) – Il Barcellona continua a essere attanagliato da problemi. Setien per la partita di domani contro la Real Sociedad non potrà contare su Arthur, che ha riportato un infortunio alla caviglia destra. Il club blaugrana ha comunicato che il suo rientro in campo dipenderà dall’evoluzione del problema fisico. Il ritorno dell’ottavo di Champions League contro il Napoli è in programma tra 12 giorni e per quella partita Setien non avrà a disposizione per squalifica Busquets e Vidal.

fonte: corrieredellosport.it