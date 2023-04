Napoli, da domani biglietti in vendita per la sfida con il Verona

I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card).

– presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). Anche in tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card).