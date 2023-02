Napoli, Elmas: “Non pronunciamo ancora la parola Scudetto. Spalletti? Con lui sono felice”

Eljif Elmas, jolly del Napoli, dopo il successo contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: “La parola Scudetto ancora non la pronunciamo, ci sono ancora tante gare da giocare e guardiamone una alla volta, siamo sempre concentrati. Siamo felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, torniamo a casa coi tre punti e siamo contenti. Già l’anno scorso qui eravamo sul 2-0 e poi è finita 2-2, abbiamo visto com’era difficile giocare qui col Sassuolo, per questo stasera abbiamo fatto una cosa in più: a volte devi soffrire, devi correre, stringere i denti anche quando sei in difficoltà. Il Sassuolo nelle scorse partite ha vinto con Milan, Lazio e Atalanta ed era una gara difficile”.

Quanta fiducia senti da parte di Spalletti?

“Sono felice. Tutti siamo importanti in questo momento. Sia quando gioco dall’inizio che quando entro a gara in corso cerco di aiutare i compagni dando il massimo, sappiamo che è una stagione incredibile. Spero che sto facendo bene”.

Ora ve la giocherete anche in Champions League?

“Sì, finora abbiamo fatto una cosa importantissima, ma vediamo questa settimana. Sappiamo che affrontiamo una squadra difficile, ma cercheremo di giocarcela anche là”.

Che atmosfera stasera qui: che messaggio per i tifosi?

“Sappiamo già quanto sono caldi, la gente a Napoli è calorosa e anche stasera sono venuti in tanti qui e speriamo di fare per loro una bella cosa da qui a fine stagione”.