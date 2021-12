Napoli-Reggina 7-2, le pagelle di IamNaples.it. Valanga azzurra, che partita per Vilardi

Un ottimo Napoli passeggia contro la Reggina. La squadra di mister Liguori vince e convince con un ottima prestazione corale e in particolare di Vilardi, che assieme a Solmonte, Attanasio e Russo demolisce i calabresi, che terminano in 9 per due punizioni eccessive. 7-2 per gli azzurrini, ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6: È impegnato in poche occasioni, nel primo quarto d’ora la Reggina spinge di più ma lui è sempre presente. Piccola amnesia sul gol calabrese, ininfluente ai fini del risultato.

ROMANO 6: Attento in fase difensiva, spinge meno quando si tratta di avanzare. Sostituito a inizio primo tempo da Di Lauro. (56′ DI LAURO 6: Poco più di mezz’ora di controllo senza patemi).

MAZZONE 6: Controlla bene il lavoro difensivo, gli attaccanti reggini creano poco.

D’AVINO 6: Partita attenta per il numero 6 azzurro, che non ha grossi grattacapi da risolvere in difesa.

TORTORA 6: Partita complessivamente positiva per il numero 3 azzurro, che in poche occasioni è leggermente disattento. Spostato a destra con l’ingresso di Di Lauro a inizio primo tempo.

RUSSO 6.5: con un gran destro dal limite apre le danze di una partita spumeggiante. Ispirato e sempre nel vivo del gioco, cuce bene il gioco tra centrocampo e attacco. Esce tra gli applausi. (83′ LEGNANTE s.v.).

CINQUEGRANA 6: Primo tempo soddisfacente per il 4 azzurro che disegna qualche buona geometria. Sostituito a inizio ripresa da Milo. (46′ MILO 6: Buona ripresa, gioca da interno di centrocampo in un secondo tempo tranquillo per gli azzurri. Ci prova con una punizione dal limite nel finale).

PELUSO 7 :Primo tempo da interno sinistro del centrocampo a 3 di Liguori, secondo da metronomo. Fa bene in entrambe le occasioni, cresce nella ripresa quando può anche impostare. Suo l’assist per il gol di Solmonte. Segna il gol del 6-2 a tu per tu col portiere avversario.

VILARDI 7.5: Mattatore del primo tempo, è il migliore in campo. Due gol di ottima fattura, fa bene sia col destro che col sinistro, sia a destra che a sinistra ed è il più in vena degli avanti azzurri. Suo l’assist per il primo gol di Russo che apre le danze. Risparmiato negli ultimi minuti. (73′ GRIECO 6: Sostituisce Vilardi quando il Napoli ha già il risultato in cassaforte. Al 90′ segna il gol del 7-2).

SOLMONTE 7: Tanto lavoro aereo, tante sponde. Giganteggia in attacco con la sua stazza e la sua presenza, di testa è fondamentale e partecipa attivamente a due gol, il primo e il terzo, prima di mettere a segno il 4-1 con un bel diagonale.

ATTANASIO 6.5: Splendido il suo gol del 5-1, quando a fine primo tempo parte da centrocampo, si sposta sul limite dell’aria destra e segna con un diagonale destro imprendibile. Ottima partita anche per lui, sostituito negli ultimi minuti. (73′ CECI 6: Poco più di un quarto d’ora e qualche buono spunto).