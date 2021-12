Primavera, ‘casini’ a fine match tra Napoli e Roma: sfiorata la rissa tra i calciatori

Tante polemiche al termine del match valido per il campionato Primavera 1 tra Napoli e Roma.

Contestazione del pubblico per l’arbitraggio, ma non solo. Dopo qualche parolina di troppo dei giocatori giallorossi (in particolare di Mastrantonio) è esplosa quasi una rissa tra le due squadre con addirittura l’intervento della polizia per fermare tutto. Finisce nel peggiore dei modi la sfida a Cercola.

Il Napoli cade ma ha offerto una buona prova con la capolista, vincente solo grazie a due rigori e davvero tante polemiche.