Napoli-Sassuolo vista al Napoli Club Cagliari

Domenica sera ore 20.45 c’è Napoli-Sassuolo e quale miglior posto del Napoli Club Cagliari per vedere e godere della partita in compagnia di altri tifosissimi azzurri. Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, è il quartier generale del Napoli Club Cagliari e domenica c’erano circa una 50ina di persone all’interno dell’auditorium della chiesa di Sant’Elena che erano pronti ad esplodere ad ogni gol della squadra di Rudi Garcia. Taralli tra primo e secondo tempo distribuiti ai presenti e tanta umanità(che non è scontato) per una nuova persona che si affacciava per la prima volta a vedere la partita all’interno del Napoli Club Cagliari. Liberazione e gioia al triplice fischio, 6 punti e 2 vittorie su 2 partite giocate, qui la maglia azzurra è una religione, per chi vive fuori dai confini della Campania l’attaccamento alle proprie origini lontane si intravede in maniera netta.

Circa 300 iscritti ed a capo Antonio De Falco, napoletano DOC presidente e fondatore del Club dal 2019. 3 tipologie di persone presenti all’interno del Club: Napoletani di origine, figli di napoletani che sono nati in Sardegna e sardi che hanno la passione per la maglia azzurra. Attivissimi su Instagram e Facebook e tanto del merito va al portavoce del Napoli Club Cagliari, Claudio Cava che cerca in maniera quotidiana di portare sempre nuovi contenuti e di qualità sulle pagine del Club.

Il Napoli Club Cagliari fa parte dell’associazione Unione Azzurra Nel Mondo (acronimo UANM), che coinvolge più 90 club in tutto il mondo(Italia, Australia, Brasile, Svizzera, Nigeria ecct) e con cui interagiscono durante ogni partita del Napoli creando una sinergia davvero invidiabile.

Elemento da non trascurare è l’importanza sociale del Napoli Club Cagliari che è attivo anche sul territorio, spesso vengono organizzate delle raccolte fondi per aiutare la popolazione del posto o vengono devoluti dei contributi alla Chiesa che li ospita (nell’auditorium) per organizzare le loro attività quotidiane.

Quando ti ritrovi a vedere la partita nel Club ti accorgi che l’obiettivo non è solo vedere la partita insieme, che è bellissimo, ma quello di vivere la napoletanità lontano da Napoli seguendo la propria squadra del cuore sotto un unico tetto!

#ForzaNapoliSempre

Russo Francesco da Cagliari