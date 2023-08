Napoli, le possibili avversarie in Champions League

Il Napoli affronterà il sorteggio della fase a gironi di Champions League come una delle squadre presenti in prima fascia, in virtù della vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione. Sono diversi, però, gli ostacoli che i ragazzi di Rudi Garcia possono incontrare fin da subito, considerando una seconda fascia molto competitiva, così come la terza, e la gran quantità di mine vaganti nell’ultima. Presenti anche Inter in seconda, Milan e Lazio in terza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le possibile avversarie del Napoli. Il sorteggio verrà effettuato giovedì 31 agosto alle 18:00.

PRIMA FASCIA

Manchester City

Barcellona

Bayern Monaco

Napoli

Benfica

PSG

Siviglia

Feyenoord

Il Napoli non può incontrare nessuna di queste squadre essendo presenti nella medesima fascia dei partenopei.

SECONDA FASCIA

Real Madrid

Manchester United

Inter

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Lipsia

Porto

Arsenal

La seconda fascia comprende le squadre con il miglior ranking Uefa ed è qui che inizia il bello. Eccetto l’Inter, il Napoli può incontrare tutte le squadre coinvolte. Chiaramente, prendere il Porto o il Lipsia è molto diverso rispetto al Real Madrid, il Manchester United o l’Arsenal. Poi ci sono quelle squadre sempre dure a morire come l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund.

TERZA FASCIA

Shakhtar

Salisburgo

PSV

Milan

Braga

Lazio

Stella Rossa

Copenaghen

Chiaramente vengono escluse dal pot Milan e Lazio, dunque restano sei squadre possibili per il Napoli. Stella Rossa e Copenaghen sono quelle meno attrezzate tecnicamente. Lo Shakhtar è quella sempre presente che può dare parecchio fastidio, un anno ha anche eliminato i partenopei dalla Champions. Braga possibile outsider, mentre PSV e Salisburgo hanno un gioco spumeggiante da tenere in serissima considerazione.

QUARTA FASCIA

Young Boys

Real Sociedad

Galatasaray

Celtic

Newcastle

Union Berlino

Lens

Antwerp

Tutti avversari molto complicati, certo, ma quella assolutamente da evitare in quarta fascia è il Newcastle. Club di proprietà del fondo PIF – il fondo che sta facendo spese pazze sul mercato in Arabia Saudita -, che in questa sessione di mercato ha acquistato anche Sandro Tonali. Un’altra da evitare, per il suo modo di giocare e la qualità, è l’Union Berlino, più di Real Sociedad e Lens. Quel Galatasaray con Icardi e Mertens intriga molto. Young Boys, Antwerp e Celtic tecnicamente inferiori rispetto alle altre.