Olimpia Milano – Gevi Napoli Basket: ecco le parole di coach Fioretti

Sabato 16 aprile la Gevi Napoli Basket sfiderà l’Olimpia Milano al Mediolanum Forum. Ecco, alla vigilia, le parole di Mario Fioretti, assistant coach dell’Olimpia Milano:

“Napoli è una squadra che ha aggiunto un giocatore di talento e grande esperienza sul perimetro come Luca Vitali e un uomo come il nostro ex Arturas Gudaitis che dentro l’area ha un peso da EuroLeague. Sappiamo che verranno a Milano decisi a blindare la salvezza, quindi dovremo essere pronti per giocare una buona partita e arrivare nel miglior modo possibile alla prima partita dei playoff di EuroLeague.”

Si preannuncia, quindi, una sfida molto delicata per la squadra napoletana. La gara d’andata era terminata col punteggio di 63-73 per l’Olimpia Milano.