Attraverso i propri canali social il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione di Dries Mertens:

L’amore di #Mertens per #Napoli è immenso, eterno. Non potrà mai essere una questione di 💰. Sul rinnovo vedremo sviluppi eventuali. “Ciro” ha 4 proposte almeno dall’estero. Confermiamo sondaggio #Lazio dal 21 maggio: non avrebbe spazio? #Sarri lo farebbe giocare anche in porta

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 31, 2022