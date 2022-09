Primavera 1, Frosinone-Napoli 1-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli incassa la seconda sconfitta consecutiva, cade anche sul campo del Frosinone e anche stavolta nel recupero, poco dopo il 90′. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 7,5: Trasmette sicurezza, autorevolezza e in più di un’occasione salva il risultato con grandi parate. Sul gol non può fare nulla.

BARBA 6,5: È attento, preciso, aveva trovato anche stavolta il lancio per Spavone nella parte finale nel primo tempo ma stavolta non è arrivato il gol. Guida la difesa in tanti momenti di sofferenza. Peccato per il duello aereo perso ad inizio azione nell’azione che ha portato alla rete della vittoria di Milazzo.

D’AVINO 6: La prima gara nel campionato Primavera 1 non è facile, se la cava abbastanza bene. Qualche lettura sbagliata c’è, anche dentro l’area di rigore ma è accettabile considerando l’esordio. Rischia anche di far gol, colpisce la traversa.

OBARETIN 5,5: Partita abbastanza attenta ma sull’azione del gol concede a Selvini la possibilità di girarsi e crossare indisturbato, in quel momento il Napoli ha perso la partita.

LAMINE 6: Alla seconda partita va ancora bene così ma può far meglio soprattutto a livello tecnico riguardo ai cross per esempio o all’occasione di sinistro che ha sprecato nel primo tempo. (Dall’83’ Mazzone s.v.: Difensore centrale adattato da quinto di destra, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

IACCARINO 6,5: Uno dei migliori anche oggi, ha pulizia nel palleggio, inventa un’imbucata per Lamine nel primo tempo, è sua anche la traiettoria su punizione che porta alla traversa di D’Avino.

GIOIELLI 5,5: In calo rispetto all’ultima gara, qualche pallone gestito male di troppo.

GIANNINI 5,5: Ha poche occasioni in cui può andare al cross, ha un piede mancino di buon livello che gli consentirebbe di fare meglio. (Dal 46′ Acampa 5,5: Spinge un po’ di più a sinistra ma da lui ci si aspetta più lucidità e qualità nei cross, anche in una situazione in cui poteva andare al tiro. Sul gol subito si trova uno contro due ma non compie nessuna scelta lasciando entrambe le soluzioni a Selvini)

DE PASQUALE 5,5: Gli manca l’inserimento, l’acuto, sta nella battaglia, può metterci dentro più qualità.

SPAVONE 6: Nel primo tempo è una delle luci accese sulla manovra come sempre, non riesce a sfruttare la palla-gol su lancio di Barba ma non era facile. Nella ripresa cala e, infatti, Frustalupi lo sostituisce. (Dall’83’ Lettera s.v.: Una decina di minuti per lui, troppo poco per meritare una valutazione)

PESCE 5,5: Combatte, cerca di liberare spazi da attaccare ma questo lavoro gli riesce poco, anche per i tanti momenti in cui la squadra non lo accompagna con grande partecipazione. Nel primo tempo lavora in qualche situazione da riferimento offensivo e potrebbe metterci più qualità e velocità quando viene coinvolto dai compagni. (Dal 76′ Sahli 5: Fa fatica ad entrare nella partita in cui gli viene chiesto praticamente di giocare solo spalle alla porta).

FRUSTALUPI 6: Arriva un’altra sconfitta ma il Napoli fa una buona gara, concede qualche occasione ma ne crea anche. Nel primo tempo lavora bene sul pressing alto, nel secondo s’abbassa un po’ e produce qualche ripartenza oltre alla traversa di D’Avino su palla inattiva.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 90’+1 Milazzo (F).

Frosinone: Palmisani; Bruno (65′ Gozzo), Selvini, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi (65′ Condello), Maura, Bracaglia, De Min (5′ Milazzo). A disp: Di Chiara, Rosati, Pahic, Stefanelli, Ferrieri, Benacquista, Pozzi, Pera, Voncina. All.: Gorgone

Napoli: Boffelli; Barba, Giannini (46′ Acampa), Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Pesce (dal 76′ Sahli), Spavone (83′ Mazzone), De Pasquale (61′ Boni) D’Avino, Lamine (83′ Lettera). A disp.: Turi, Pontillo, Lorusso, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli. All.: Frustalupi

A cura di Ciro Troise