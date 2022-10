Primavera 1, Napoli-Bologna 3-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli torna alla vittoria un mese e mezzo dopo il successo contro il Cesena, batte 3-0 il Bologna con i gol di Obaretin, Iaccarino su rigore e Gioielli. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 8: Attenzione massima sulle uscite alte, para il rigore ad Anatriello e fa anche una parata di grande livello su Raimondo all’83’. In occasione della traversa di Anatriello al 59′, era sulla traiettoria.

BARBA 6,5: Duelli vinti, tiene alta la concentrazione sulle diagonali difensive, ha continuità nella concentrazione e in un paio d’occasioni i suoi interventi sono fondamentali anche dentro l’area di rigore.

HYSAJ 6,5: È il primo clean-sheet della stagione, la difesa è più ordinata rispetto ad altre gare, il merito è anche di Hysaj che comanda bene il reparto, scegliendo bene i tempi e i movimenti. (Dal 79′ Pontillo 6: La partita chiede l’ordinaria amministrazione, la fa bene, il Napoli si difende con ordine e Pontillo è attento)

OBARETIN 7: Non perde un duello, spicca per concentrazione e tempismo. Segna anche il gol che sblocca la partita, è il secondo in quella stagione dopo quello alla Roma. (Dall’85’ D’Avino s.v.: Pochi minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione)

LAMINE 7: Partita intensa, in entrambe le fasi di gioco. Serve l’assist per il terzo gol di Gioielli. (Dal 68′ Boni 6: Entra sul 3-0, si deve lavorare tanto in fase di non possesso e lo fa sacrificandosi in un ruolo non suo, da quinto di destra)

GIOIELLI 7: Fa una prestazione di grande spessore, macina chilometri, recupera palloni, è il volto di questo Napoli operaio che ha confezionato una prova diversa rispetto al solito. Segna il gol del 3-0, arrivando bene di sinistro su cross di Lamine, è il terzo gol in questa stagione. L’unico neo è il fallo da rigore evitabile su Anatriello, poi deve stare attento alle provocazioni, rimedia un cartellino giallo che in una partita in equilibrio poteva dare ansie ad un giocatore che lavora tanto sul contatto fisico.

IACCARINO 7,5: Altra prestazione di grande spessore tecnico, batte la punizione per il gol di Obaretin, al 25′ manda Rossi in porta ma il centravanti ex Milan calcia alto sopra la traversa. Segna il rigore del 2-0, è la certezza di questo gruppo. (Dal 79′ Lettera 6: Entra nella partita con ordine e applicazione)

ACAMPA 6: Prova attenta, tiene bene il Bologna sulla sua corsia, Wallius non riesce a spingere tanto anche grazie al lavoro di Acampa, non riesce a spingere, però, con frequenza.

MARRANZINO 6: Può far meglio, nelle scelte e nelle giocate gli manca un po’ di lucidità, deve avere anche più continuità durante le partite, ha fasi di black-out o comunque tante volte accende e spegne l’interruttore. Va detto che quando c’è da gestire il pallone lo fa con qualità.

SPAVONE 6,5: Si muove tanto, è sempre fastidioso per le difese avversarie e di supporto allo sviluppo del gioco del Napoli. Fallisce un’occasione nel primo tempo, il suo diagonale finisce a lato. (Dal 68′ Alaustey 6,5: Fa il suo debutto nel Napoli, la partita non gli chiede di mettere in mostra tutto il suo valore ma fa poche cose, tutte giuste. Va a fare un intervento difensivo in scivolata sul pallone, si prende un fallo prezioso e pennella di sinistro su punizione per un colpo di testa di Gioielli)

ROSSI 6,5: Il lavoro c’è, svaria su tutto il fronte offensivo, combatte su tutti i palloni, fallisce un paio di occasioni nel primo tempo ma sugli sviluppi di una rimessa laterale lavora anche benissimo per Spavone.

FRUSTALUPI 7: Il Napoli vince e lo fa meritando perchè fa tre gol, spreca almeno altre tre occasioni. Concede poco al Bologna che è una squadra forte, si è vista una svolta rispetto ad altre prestazioni anche se a volte il Napoli meritava di più anche quando ha perso come per esempio contro il Sassuolo e il Frosinone. È apprezzabile la prova del Napoli sotto il profilo mentale, nell’aggressività sulle seconde palle, nella fiducia con cui veniva fatta la pressione alta sul possesso palla del Bologna.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: Obaretin (N), Iaccarino(N), Gioielli (N)

Napoli(3-4-2-1): Boffelli; Barba(C), Hysaj(dal 79′ Pontillo), Obaretin(dal 85′ D’Avino) ; Lamine(dal 68′ Boni), Iaccarino(dal 79′ Lettera), Gioielli, Acampa; Spavone(dal 68′ Alastuey), Marranzino; Rossi. A disp.: Turi, Giannini, De Pasquale, Solmonte, Russo, Nosegbe. All.: Nicolò Frustalupi

Bologna(3-5-2): Bagnolini; Wallius, Stivanello(dal 56′ Amey), Motolese; Mercier, Bynoe(dal 45′ Anatriello) , Pyyhtia(dal 68′ Schiavoni), Urbanski, Corazza; Mazia, Paananen(dal 45′ Raimondo). A Disp.: Gasperini, Verardi, Maltoni, Karlsson, Mmaee, Dipo, Rosetti, Busato. All.: Luca Vigiani

Ammoniti: Stivanello (B), Hysaj (N), Lamine (N), Motolese (B), Boni (N), Anatriello (B), Gioielli (N)

Arbitro: Sig. Dario Di Francesco sez. Ostia Lido

A cura di Ciro Troise