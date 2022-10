Il Napoli allo stadio Zini di Cremona esce da una situazione complicata, con un gol di Simeone al 76′ torna in vantaggio contro la Cremonese e poi dilaga nei minuti di recupero, prima con Lozano e poi con Olivera. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6,5: Non fa parate degne di nota ma è attento e autorevole sia nelle uscite che quando viene chiamato in causa con i piedi.

DI LORENZO 6,5: Solita partita attenta, di sostanza a livello difensivo, poi al 94′ si toglie anche lo sfizio dell’assist per il gol dell’1-4 di Olivera.

RRAHMANI 6,5: Sul gol non può farci nulla, è sfortunato in occasione del rimpallo che porta poi alla zampata di Dessers. La partita è attenta, precisa quando spezza la linea, nella costruzione dal basso. (Dall’82’ Ostigard 6: Sbanda un po’ nella tenuta su Ciofani, in certe distanze ma è comprensibile, non è facile per un centrale entrare in quel momento della sua partita)

KIM 6,5: Lo spazio concesso tra lui e Mario Rui è letale in occasione del gol di Dessers, per il resto della gara è preciso negli interventi, forse per essere puntigliosi nel palleggio avrebbe dovuto cercare di più Lobotka nonostante la capacità della Cremonese di schermare bene i tre centrocampisti.

MARIO RUI 7: Inventa un altro assist decisivo, un cross per il colpo di testa di Simeone sul secondo palo. Lavora bene sull’avanzata di Sernicola, riguardo alla costruzione della proposta offensiva è un uomo sempre produttivo, prezioso, è lui a costruire l’azione che fa uscire il Napoli dai problemi. (Dall’82’ Olivera 6,5: Trova il primo gol stagionale, di testa su cross di Di Lorenzo)

ANGUISSA 6: Un po’ in calo rispetto alle ultime prove, ci sta considerando che è dispendioso giocare ogni tre giorni. A fine primo tempo pecca d’egoismo, potrebbe servire Politano o Raspadori che erano meglio piazzati e, invece, va al tiro e non trova la porta. Ad inizio ripresa ha un’altra chance ma trova l’opposizione di Radu che aveva già respinto la conclusione di Raspadori. Non ha la stessa intensità di altre sfide, nelle distanze non è perfetto, è un po’ passivo anche nel leggere la triangolazione nell’azione del gol.

LOBOTKA 7: Il solito gigante della manovra del Napoli, anche quando la partita si fa complicata non abbassa mai il livello dell’intensità e di qualità nella gestione del pallone. Con lui il possesso palla è in cassaforte e il Napoli riesce con lui a sviluppare gioco anche con ritmo.

NDOMBELE 6: Ha fatto una buona gara, trovando talvolta anche delle buone soluzioni sia in qualche percussione che per esempio nella palla in verticale fornita a Raspadori che ha trovato la parata di Radu. Può fare ancora meglio, per esempio come tutti i suoi compagni evitare qualche soluzione frettolosa. Può fare ancora meglio anche senza gli spazi aperti di cui ha goduto in Champions League ma è in crescita. (Dal 57′ Simeone 7,5: Ha deciso un’altra partita, è il quarto gol stagionale, un altro pesante, fondamentale. Va a credere ad un pallone indirizzato da Mario Rui sul secondo palo, di testa saltando più in alto di tutti e schiacciando il pallone)

POLITANO 6,5: Sblocca la partita trasformando il rigore, è al quarto gol stagionale, sono già di più rispetto all’intera stagione scorsa. Sulla catena di destra costruisce qualche buona giocata come la combinazione che porta all’occasione sprecata da Anguissa a fine primo tempo. Nella ripresa cala un po’ e, infatti, Spalletti inserisce al suo posto Lozano. (Dal 73′ Lozano 6,5: Entra bene in campo, mette subito un cross per Simeone che per poco non ci arriva. Si sblocca finalmente e con una bella giocata sfiora la doppietta)

RASPADORI 6: Il lavoro lo fa, lega il gioco e talvolta anche con grande intelligenza tattica. Nel momento della finalizzazione può far meglio, soprattutto nel secondo tempo quando trova la parata di Radu. (Dal 73′ Zielinski 6,5: Alza il livello di qualità nella circolazione del pallone, nelle idee anche negli ultimi venticinque metri)

KVARATSKHELIA 6,5: Una partita di sofferenza, Sernicola lavora bene in copertura su di lui, la Cremonese usa anche le maniere forti in più occasioni. Nel contesto di una sfida complicata, trova il rigore che sblocca la partita e consegna a Lozano il pallone del momentaneo 1-3.

SPALLETTI 6,5: Sottolinea che un aspetto da migliorare è la qualità del gioco quando si è sotto pressione, nelle partite sporche ma trova le soluzioni dalla panchina per portare a casa tre punti preziosi.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori:’ 26’ p.t. Politano ( N) rig. 2’ s.t Dessers (C) 40’s.t. Simeone (N) 47’s.t. Lozano(N)

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (27’s.t. Aiwu); Ascacibar (34’s.t Ciofani), Meité; Zanimacchia (1’s.t Okereke), Afena-Gyan (17’s.t. Escalante), Quagliata; Dessers (27’s.t Bonaiuto)All. Alvini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani ( 37’s.t.Ostigard), Kim, Mario Rui (37’s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombélé (11’s.t. Simeone); Politano ( 27’st Zielinski), Raspadori (27’s.t. Lozano), Kvaratskhelia. All. Spalletti

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: 16’ p.t. Zanimacchia ( C), 23’ s.t. Sernicola(C)

Espulsi: nessuno

A cura di Ciro Troise