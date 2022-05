Primavera 1, risultati e classifica: il Napoli deve fare gli ultimi passi per la salvezza

Servirebbero quattro punti in due partite per la certezza aritmetica della salvezza evitando il play-out ma ne potrebbero bastare anche meno in caso di risultati favorevoli su altri campi. A due partite dalla fine, la Primavera del Napoli è messa abbastanza bene riguardo alla permanenza nella massima serie della categoria ma non deve rilassarsi. Gli azzurrini hanno tre punti di vantaggio su Genoa e Lecce che s’affronterebbero al play-out se finisse ora il campionato, dentro la lotta salvezza ci sono anche il Milan a -1 dal Napoli, il Torino, che è a pari punti con i ragazzi di Frustalupi in vantaggio negli scontri diretti con i granata, e il Verona, avversario a Cercola degli azzurrini all’ultima giornata. Una vittoria sabato prossimo in trasferta contro la Spal già retrocessa potrebbe anche chiudere i conti o sicuramente rappresentare un passo in avanti quasi decisivo. Ecco i risultati e la classifica:

EMPOLI-MILAN 3-1 RETI: 12 Gala (M), 44 Pezzola (E), 66 Degl’Innocenti (E), 90 Magazzù (E) INTER-SPAL 3-1 RETI: 29 Hoti (I), 43 Ellertsson (S), 47 Casadei (I), 59 Casadei (I) JUVENTUS-TORINO 4-1 RETI: 20 Anton (T), 44 Turicchia (J), 71 Cerri (J), 80 Hasa (J), 84 Mbangula (J) SAMPDORIA-LECCE 1-0 RETI: 58 Bontempi BOLOGNA-FIORENTINA 1-0 RETI: 15 Annan NAPOLI-GENOA 1-1 RETI: 54 Macca (G), 76 Ambrosino (N) PESCARA-SASSUOLO 1-0 RETI: 61 Celik ATALANTA-HELLAS VERONA 2-2 RETI: 13 Bosilj (V), 37 Cissè (A), 45+3 Caia (V), 47 Cissè (A) ROMA-CAGLIARI 2-1 RETI: 7 Desogus rig. (C), 21 Cherubini (R), 87 Satriano (R)

CLASSIFICA

P G 65 32 ROMA 62 32 INTER 58 32 ATALANTA 55 31 CAGLIARI 51 32 FIORENTINA 50 30 JUVENTUS 49 32 SAMPDORIA 45 32 BOLOGNA 44 32 SASSUOLO 42 31 EMPOLI 40 32 TORINO 40 32 NAPOLI 40 32 HELLAS VERONA 39 32 MILAN 37 32 LECCE 37 32 GENOA 23 32 SPAL 18 31 PESCARA

Prossimo turno: Spal-Napoli, sabato 7 maggio alle ore 11