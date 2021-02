Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Queste le sue parole:

“Gattuso non rischia assolutamente l’esonero, non è cambiato nulla dopo Granada. Non è colpa di Gattuso se il Napoli ha dato via Llorente e non ha preso un terzino sinistro. Tanti calciatori sono in scadenza o a fine progetto, queste sono cose di cui si deve occupare la società. La società sta valutando queste cose per questo non considera al momento l’esonero di Gattuso”