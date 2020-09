RAI – Milik, distanza ridotta tra Roma e Napoli. I dettagli

Roma e Napoli si stanno avvicinando a piccoli passi. Secondo quanto riferito a Kiss Kiss Napoli da Ciro Venerato della Rai, la distanza per Milik s’è ridotta ad un conguaglio di 10 (a fronte di una richiesta del Napoli di 15) da aggiungere ad Under. Da sbrogliare anche gli accordi con i singoli giocatori: il club giallorosso ha fatto capire che in base al conguaglio risparmiato col Napoli proverà ad accontentare la richiesta economica di 4,5mln di euro l’anno dell’agente di Milik che comunque ha dato l’ok all’operazione. Si attende il ritorno di Under dalla nazionale e l’operazione dovrebbe per questo slittare alla fine della prossima settimana: il Napoli intende arrivare intorno ai 2,5mln di euro d’ingaggio ma non arriva a 3mln