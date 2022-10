Raspadori a SKY: “Siamo contenti del rientro di Osimhen”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match contro l’Ajax: “Vogliamo dimostrare che affrontiamo ogni sfida allo stesso modo e per questo lavoriamo ogni giorno. Vogliamo dare continuità ai risultati come stiamo facendo. Osimhen? Siamo contenti del suo rientro, perchè più siamo, meglio è. Ci sono tante partite e si gioca ogni tre giorni. Victor è un grande valore aggiunto. Con tante partite da giocare, penso che essere in tanti ci porti ad alzare il nostro livello per mettersi a disposizione della squadra nel migliore dei modi. Mentalità? Abbiamo bisogno di continuare con questa voglia e questa mentalità. Dobbiamo continuare a sacrificarci l’uno per l’altro: penso sia questo il segreto dei nostri risultati. Credo che tutto passi attraverso il lavoro quotidiano e il recupero. Quello che vogliamo è affrontare ogni partita con questa mentalità, cercando di non pensare di essere arrivati al nostro massimo ma cercando di migliorarci ancora”. Infine, un commento sull’Ajax: “Dobbiamo cercare di avere lo stesso approccio dell’andata. Sarà una gara intensa. Dobbiamo andare a cercare gli episodi, essere propositivi e mettere tutto in campo con grande entusiasmo”.