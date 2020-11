Repubblica – Giuntoli al lavoro per Thauvin e il rinnovo di Gattuso: ufficialità la prossima settimana

Come riporta la Repubblica, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta lavorando su due obiettivi: Thauvin e Gattuso. Secondo l’Equipe, infatti, gli azzurri sono in assoluto vantaggio per Florian Thauvin, trequartista del Marsiglia e campione del mondo con la Francia nel 2018. L’esterno francese è in scadenza di contratto, e da gennaio può dunque trattare per giugno a parametro zero.

L’ufficialità per il rinnovo di Gattuso fino al 2023 arriverà la prossima settimana. Inoltre, lunedì a Roma sarà discusso il ricorso per la sconfitta a tavolino con la Juve davanti alla Corte di Appello Federale.