Repubblica – Le parole di De Laurentiis agli studenti di Caserta hanno confermato due cose

L’edizione odierna de La Repubblica è tornata sulle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, agli studenti di Caserta: “Durante il suo incontro di giovedì con gli studenti, a Caserta, De Laurentiis ha ribadito di voler gestire il Napoli con il massimo rigore: piglio imprenditoriale, priorità ai conti in attivo e nessuna concessione alla passionalità del tifoso. Il suo modo di amministrare il club è stato del resto sempre coerente e le sue recenti dichiarazioni (‘Sullo scudetto si sono fatti ingolosire soltanto i nostri sostenitori, mentre l’Europa League e la Coppa Italia non li abbiamo mai considerati un vero obiettivo’) hanno dettato la linea anche per il futuro, con la squadra azzurra che continuerà a essere programmata per partecipare ad alti livelli. La mission non è vincere a ogni costo e Spalletti è in sintonia con il presidente, visto che lo scudetto perduto non gli ha lasciato rimpianti”.