Repubblica – Napoli-Monza, previsti oltre 30.000 spettatori

La Repubblica ha fatto il punto sugli spettatori previsti per Napoli-Monza allo stadio Diego Armando Maradona: “La prevendita è infatti scattata molto meglio della campagna abbonamenti – ferma per ora su numeri bassi – e sono in via di esaurimento i settori superiori di Distinti e Curva B. Il club è in attesa di sviluppi e non è esclusa l’apertura in extremis pure dei settori inferiori, visto che sarà quasi sicuramente superata la barriera dei 30 mila spettatori. Per quanto riguarda la formazione, sarà confermato il 4-3-3 che ha convinto a Verona, con Kim Minjae in difesa e Kvaratskhelia largo a sinistra, osservato speciale dei tifosi”.