Repubblica – Verona-Napoli, la probabile formazione: 4-3-3 per Spalletti

La Repubblica ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro il Verona: “Il Napoli sarà quasi certamente quello ammirato in Abruzzo: Spalletti varerà il 4- 3- 3 provato a Castel di Sangro, in attesa di novità di mercato. Da valutare le condizioni di Politano che farà di tutto per recuperare dal problema al polpaccio rimediato a Castel di Sangro: ha fatto terapie anche lunedì da solo pur di farcela quantomeno per la panchina. Ci sarà un nuovo portiere (Sirigu) che a Verona contenderà il posto a Meret, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Le novità principali saranno Kvaratskhelia e appunto Min- Jae”.