Ricavi commerciali 2019, aumento del 10,5% per il Napoli rispetto al 2017/18

Nel complesso, i ricavi commerciali dei primi 15 club sono stati pari a 3,43 miliardi di euro, in crescita del 9,2% rispetto ai 3,14 miliardi dell’anno precedente. Per quanto riguarda il 2019, la Juventus è il club che ha fatto registrare il miglior tasso di crescita, con un aumento del 29,5%, passando da 143 a 186 milioni di euro.

I bianconeri sorpassano dunque l’Inter considerando solamente i club di Serie A (le due società erano sostanzialmente appaiate per quanto riguarda il primo semestre del 2018/19). Un risultato figlio del cosiddetto effetto CR7, che ha consentito di far registrare un ulteriore balzo in avanti dopo il +25% del 2018. Per i nerazzurri i ricavi commerciali passano invece da 148 milioni a 155 milioni (+4,5%). Crescita che rallenta rispetto al 2018, quando per effetto delle opportunità di accordi commerciali offerte da Suning, la quota era passata da 130,1 a 148 milioni (+14%).