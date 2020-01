SKY – Politano-Spinazzola in stand by: club in contatto per trovare soluzione

Trattativa in stand-by per il trasferimento combinato da Roma e Inter per Politano e Spinazzola. Lo scambio si era bloccato ieri sera ma ci sarebbero dovute essere delle nuove visite mediche per l’ex esterno bianconero. Nella mattinata di oggi però Spinazzola non ha svolto testi fisici e ora i due club sono in contatto continuo per trovare una soluzione su uno scambio che solo 24 ore fa sembrava in via di definizione.

La Roma, nonostante i problemi per Spinazzola, non tornerà indietro rispetto all’accordo preso con l’Inter nelle scorse ore: scambio a titolo definitivo o, al massimo, prestito con obbligo di riscatto. Se cambieranno le basi di questo accordo probabile che questo scambio non si farà.

fonte: gianlucadimarzio.com