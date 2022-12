Formisano: “Il mister Spalletti è eccezionale, non ho mai trovato una persona così disponibile. Quando qualche mese fa ha dato la disponibilità all’incontro con gli studenti alla Federico II, abbiamo lavorato vari giorni per assisterlo. Il presidente ha garantito centomila euro per Ischia, non si tira mai indietro. Scudetto? Sarebbe bellissimo ma non ci pensiamo mai ai possibili risultati, dico sempre che il nostro lavoro è diverso”

Formisano: “Il Napoli è titolare del 100% dei diritti d’immagine di ogni calciatore, questo valore in altri club non è percepito, è un modo per dimostrare ciò che sappiamo fare. I tifosi sono delle persone a cui non solo vendere qualcosa ma anche coinvolgere in un merchandising speciale”

Formisano: “Napoli è un luogo dove vale la pena vivere, è l’augurio che faccio alla città oggi nel suo compleanno”

Formisano: “I numeri sono importanti, nei primi anni stampavano un po’ meno copie, c’era la corsa alla ristampa. Ricordo le gelosie delle mogli dei calciatori quando abbiamo coinvolto delle modelle, alcuni giocatori che avevano un po’ timore a mostrarsi in dorso nudo, Marino che tira un rigore a Reja, Paolo Cannavaro in una scena che ricordava “La Banda degli Onesti”

Formisano: “È un momento per parlare del calendario, me ne occupo personalmente con Cirillo e Diego Santangelo, il fotografo che ci segue dal primo giorno. Collezionavo i calendari Pirelli, è la prima volta negli ultimi quindici anni che scattiamo un calendario completamente fuori dal terreno di gioco. Abbiamo fatto il primo calendario nel 2008 fatto nell’attuale palestra che era un garage. Quest’aspetto di community è sempre stato interessante. Abbiamo creato valore mantenendo il prezzo fermo negli anni (8,99 euro), se andate a comprare una risma di carta non è lo stesso. Un tema importante è la responsabilità sociale, cioè l’obbligo morale che hanno le persone di parlare ad un pubblico molto vasto. Ci sono tante cose su cui si può accendere un faro, negli anni l’abbiamo sempre fatto. Siamo scossi dalle immagini nella guerra in Ucraina, abbiamo giocato Napoli-Barcellona lo stesso giorno dell’invasione russa, facemmo lo striscione Stop the war con la Uefa che fece fatica ad accettarlo, c’erano arbitri russi che chiesero la cortesia di avere il tempo di spostarsi. Stavolta scriviamo con il punto esclamativo la parola Pace. I conflitti sono tanti, la Siria produce tantissimi rifugiati, sentivo quanto sta accadendo alle donne afghane con i talebani. La vendita sta andando molto bene, ho voluto quest’evento per ricordare la responsabilità sociale”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di presentazione del calendario 2023 della Ssc Napoli in edicola con il Corriere dello Sport. Interverrà l’head of operations Alessandro Formisano

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise